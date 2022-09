Una serata da sogno, da favola. Un esordio così, nemmeno nelle previsioni più rosee. Il Napoli è uno spettacolo e il Liverpool vice-campione d'Europa è costretto a inchinarsi: finisce con un 4-1 da stropicciarsi gli occhi per la formazione di Spalletti, che inizia in maniera strepitosa il proprio cammino nei gironi di Champions League. Il primo tempo è un dominio assoluto: segna subito Zielinski su rigore, poco dopo la mezz'ora raddoppia Anguissa, quindi è Simeone, all'esordio europeo e in campo da pochi minuti al posto dell'infortunato Osimhen , a trovare il tris prima dell'intervallo. Nel mezzo, un altro rigore parato da Alisson allo stesso Osimhen. E a chi pensa a una sindrome da Istanbul 2005, ecco anche il poker firmato da Zielinski all'inizio del secondo tempo, prima che Luis Diaz, l'unico a salvarsi nei Reds, timbri il punto dell'onore. Napoli praticamente perfetto per lunga parte della gara; sconcertante invece l'atteggiamento degli uomini di Klopp. Senza parlare di una difesa (lo sciagurato Joe Gomez in primis) che rispetta in pieno il manuale dell'imbarcata. E dunque, Napoli primo. O meglio, formalmente secondo, perché l'Ajax va a sua volta di goleada strapazzando per 4-0 i Rangers . Proprio gli scozzesi, martedì prossimo, saranno i prossimi avversari dei partenopei.

Ad

Tabellino

Champions League Napoli-Liverpool, le ufficiali: Politano dal 1', Arthur in panca nei Reds 4 ORE FA

Napoli-Liverpool 4-1 (primo tempo 3-0)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera (74' Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski (74' Elmas); Politano (57' Lozano), Osimhen (41' Simeone), Kvaratskhelia (57' Zerbin). All. Spalletti

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez (46' Matip), van Dijk, Robertson; Elliot (78' Arthur), Fabinho, Milner (62' Thiago); Salah (62' Diogo Jota), Firmino (62' Nuñez), Diaz. All. Klopp

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande

Gol: 5' rig. Zielinski (N), 31' Anguissa (N), 44' Simeone (N), 47' Zielinski (N), 49' Diaz (L)

Ammoniti: Milner, van Dijk, Rrahmani

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

1' – Gran lancio di Di Lorenzo per lo scatto di Osimhen, che aggira Alisson, si decentra e da posizione defilata centra il palo esterno.

5' – GOL DEL NAPOLI. L'arbitro Del Cerro Grande assegna un rigore agli azzurri per una deviazione di mano di Milner su tiro di Zielinski: dal dischetto il polacco non sbaglia.

Zielinski esulta dopo aver segnato in Napoli-Liverpool Credit Foto Getty Images

18' – Altro rigore per il Napoli, concesso stavolta per un pestone di van Dijk su Osimhen: questa volta Alisson ipnotizza il nigeriano, evitando il raddoppio azzurro.

28' – Osimhen ruba palla all'ingenuo Gomez, entra da solo in area e tocca per Kvaratskhelia, che calcia a porta vuota ma trova il clamoroso salvataggio sulla linea del rientrante van Dijk.

31' – GOL DEL NAPOLI. Uno-due perfetto tra Zielinski e Anguissa e sinistro letale di quest'ultimo davanti ad Alisson. Azzurri strepitosi.

34' – Punizione di Alexander-Arnold, colpo di testa improvviso di van Dijk e gran balzo di Meret, che respinge.

44' – GOL DEL NAPOLI. Numero stupendo di Kvaratskhelia, che sulla sinistra fa semplicemente quel che vuole: centro mancino perfetto e appoggio a porta vuota di Simeone, entrato da pochi minuti al posto di Osimhen. 3-0.

47' – GOL DEL NAPOLI. Alisson mette una pezza a un primo tentativo ravvicinato di Zielinski, servito da Simeone, ma lo stesso polacco sulla ribattuta mette dentro con uno scavetto. Incredibile 4-0.

49' – GOL DEL LIVERPOOL. Palla persa dal Napoli in mezzo al campo, Diaz dal limite dell'area rientra e con un bellissimo destro a giro batte Meret. 4-1.

61' – Gran riflesso di Meret su un colpo di testa, centrale ma improvviso e potente, di Luis Diaz. Liverpool vicino al secondo gol.

Il momento social

Il migliore

Piotr ZIELINSKI. Difficile assegnare la palma di migliore in campo in un Napoli così bello. La sua doppietta e il suo assist perfetto per Anguissa, però, fanno la differenza.

Il peggiore

Joe GOMEZ. A memoria non ci ricordiamo una prestazione peggiore di questa, almeno non in tempi recenti. Sbaglia tutto - tutto! - quello che può sbagliare. E all'intervallo il cambio è inevitabile.

Ancelotti: "Casemiro? Persona squisita, gli auguriamo il meglio"

Champions League Il Liverpool ai suoi tifosi: "E' pericoloso girare per Napoli" 10 ORE FA