Le gare delle 18,45 del mercoledì valevoli per la prima giornata di Champions League vanno in archivio con due nette imposizioni: quella casalinga (4-0) dell'Ajax sui Rangers nel match che seguivano con interesse Napoli e Liverpool, e con lo 0-3 a sorpresa di Francoforte dello Sporting Lisbona, che ha triturato l'Eintracht nel secondo tempo con gli acuti di Edwards, Trincão e Nuno Santos.

Ajax-Rangers 4-0

GRUPPO A

Gol: 17' Alvarez, 32' Berghuis (A), 34' Kudus (A), 80' Bergwijn (A).

Assist: Berghuis (A, 1-0), Kudus (A, 2-0).

Ammonito: Jack (R).

AMSTERDAM - L'Ajax manda un chiaro segnale a Napoli e Liverpool subissando di reti di i malcapitati Rangers di Glasgow, finalisti della scorsa Europa League. Alla "Johan Cruyff Arena", Lancieri in vantaggio al 17': corner teso dalla destra di Berghuis e colpo di testa potente e angolatissimo del messicano Edson Alvarez. Raddoppio olandese al 32': sinistro senza pretese di Berghuis (servito da Kudus) deviato irrimediabilmente nella propria porta da parte dello statunitense dei Rangers Sands. Palla al centro e 3-0: il numero 20 dei Lancieri Mohammed Kudus se ne va a Tavernier sulla mancina e incrocia un mancino esplosivo angolatissimo: nulla da fare per McLaughlin. Goleada dei padroni di casa, che chiudono i conti all'80' con Bergwijn, che scatta sull'erraroaccio difensivo di Jack, scarta McLaughlin e fa 4-0 ma patendo, nell'occasione, un dolore muscolare che lo costringe al cambio.

Ajax-Rangers, Champions League 2022-2023: esultanza Ajax al gol del 3-0 di Kudus Credit Foto Getty Images

Eintracht Francoforte-Sporting Lisbona 0-3

GRUPPO D

Gol: 65' Edwards (S), 67' Trincão (S), 82' Nuno Santos (S)

Assist: Morita (S, 0-1), Edwards (S, 0-2), Porro (S, 0-3).

Ammoniti: Morita (S), Ndicka (E), Jakic (E).

FRANCOFORTE - Gara dai due volti al "Deutsche Bank Park". Primo tempo appannaggio dell'Eintracht (campione della passata Europa League), che domina senza trovare la rete del vantaggio. Lo Sporting risulta però letale nelle ripartenze nella ripresa: al 65' imbucata dalla sinistra di Morita, che pesca al centro l'attaccante biancoverde, abile a sterzare su DIna Ebimbe e a trovare l'angolino più lontano. Già al 67' arriva il raddoppio lusitano: contropiede micidiale con Edwards che, molto generosamente, serve il compagno di squadra Trincão: tutto facile per l'ex Wolves e Barcellonae 0-2. All'82' tris conclusivo di Nuno Santos, abile a liquidare Trapp in uscita su lungo cross dalla destra di Pedro Porro. In pieno recupero, in tackle disperato, Luca Pellegrini (in prestito all'Eintracht dalla Juve) salva il potenziale 0-4 portoghese. Nel gruppo D, ora, parola a Tottenham-Olympique Marsiglia con Antonio Conte e Igor Tudor protagonisti.

Eintracht Francoforte-Sporting Lisbona: l'esultanza di Marcus Edwards (Sporting Lisbona) dopo il gol del momentaneo 0-1 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

