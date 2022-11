Crisi senza fine per l'Atlético Madrid che ne perde un'altra. Sono due i ko consecutivi in stagione per i colchoneros ma, soprattutto, sono tre le sconfitte in questa fase a gironi per la squadra di Diego Simeone. Il 2-1 del Porto regala ai portoghesi il primato nel girone, ma condanna l'Atlético Madrid ad una seconda parte di stagione senza Coppe europee. Gli spagnoli non faranno nemmeno l'Europa League. Era dalla stagione 2010-2011 che l'Atlético non finiva “fuori da tutto” in Europa. All'epoca furono eliminati alla fase a gironi di Europa League, giungendo alle spalle di Bayer Leverkusen e Aris Salonicco.

Ad

A preoccupare è stato proprio l'approccio della formazione guidata da Simeone che, dopo 24 minuti di gioco, si trovava già sotto per 2-0 con gol di Taremi e Eustaquio. Nella ripresa c'è stata una timida reazione con gli ingressi di Carrasco e Cunha, ma il gol è arrivato solo in pieno recupero con l'autorete di Marcano.

Champions League Liverpool-Napoli, moviola: gol annullato a Ostigard per millimetri UN' ORA FA

Il tributo di Ancelotti a Sacchi: "Sei stato un maestro fantastico"

Champions League Bayern-Inter, moviola: mani in area di Mané, l'arbitro non dà rigore 2 ORE FA