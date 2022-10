nuovo record di vittorie consecutive tra campionato e coppe europee arrivando a 12 proprio con il successo di questa sera, superando così anche la storica striscia degli anni di Maradona. Un successo su tutta la linea che lascia entusiasta il tecnico Spalletti. Questo il pensiero dell'allenatore del Napoli al termine della partita: "Siamo stati quasi perfetti, perché non era facile mantenere questo livello. La squadra invece è entrata in campo, soprattutto in quelli più freschi che ho fatto giocare, prontissima, loro si sono fatti trovare prontissimi. Meritano un applauso per l'attenzione e la cura che hanno avuto negli allenamenti e per aver sfruttato nel migliore dei modi quello che gli è stato messo a disposizione stasera. Abbiamo fatto una bellissima partita e siamo felici che l'abbiamo fatto col nostro pubblico vicino". Napoli-Rangers, match valido per la quinta giornata del Gruppo A di Champions League, è terminato sul punteggio di 3-0 , frutto della doppietta di Simeone e del gol di Ostigard. Il Napoli ha così stabilito il suoproprio con il successo di questa sera, superando così anche la storica striscia degli anni di Maradona. Un successo su tutta la linea che lascia entusiasta. Questo il pensiero dell'allenatore del Napoli al termine della partita: "".

Sul gruppo, il migliore di sempre?

"No, fortunatamente io ne ho avuto diversi di gruppi forti, ma queste sono le cose che fanno la differenza, questi atteggiamenti, la voglia di aiutare il compagno, la valutazione della palla per gli avversari perché poi da lì nascono tante cose belle".

Su Kim

"Stasera c'è da fare i complimenti a tutti. Kim è questa roba qui. Quando avverte il pericolo diventa il doppio veloce, il doppio potente, il doppio grosso. Tutto doppio. Si accende in maniera automatica e per il suo avversario diventa impossibile rubargli spazio e tempi. Ma poi a lui resta roba anche per i compagni di squadra, oltre ad aver pulito il suo va anche dagli avversari su cui sono i compagni".

Su Maradona, sarebbe orgoglioso?

"Sì, sicuramente sì. Maradona è sempre vicino alla squadra: abbiamo la statua nello spogliatoio, i ragazzi dentro mettono delle canzoni che riguardano lui, oltre alle canzoni che ci sono fuori. Quindi c'è anche della sua qualità nel primo tempo di stasera".

