Missione compiuta: Plzen è espugnata, quel che nessuna italiana era mai riuscita a fare. L'Inter torna a casa con i 3 punti in tasca e si rimette in carreggiata dopo il ko all'esordio contro il Bayern. Netta la differenza di qualità con il Viktoria, testimoniata dal 2-0 con cui gli uomini di Inzaghi escono vincitori dalla Doosan Arena. Il tutto nonostante le scelte iniziali piuttosto pesanti del tecnico, che lascia in panchina Lautaro Martinez e De Vrij a favore di Correa e Acerbi. Nel primo tempo va a segno Dzeko, autore del decimo gol in carriera al Viktoria Plzen (staccato il Manchester United, fermo a 9 reti subite). E nella ripresa è Dumfries a trovare il raddoppio, servito alla perfezione dallo stesso Dzeko. Nel mezzo, i cechi si gettano la zappa sui piedi rimanendo in 10 a mezz'ora dalla fine: Bucha commette un fallaccio su Barella, viene ammonito e poi, dopo un on field review, espulso direttamente. In attesa di Bayern-Barcellona, dunque, l'Inter sale a quota 3 in classifica. Il prossimo avversario sarà proprio il Barça. Da affrontare a testa alta e con la consapevolezza di aver già raddrizzato la barca in Europa.

Tabellino

Champions League Viktoria Plzen-Inter, le ufficiali: coppia Dzeko-Correa, c'è Onana 3 ORE FA

Viktoria Plzen-Inter 0-2 (primo tempo 0-1)

Viktoria Plzen (4-3-2-1): Stanek; Havel (76' Holik), Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach (76' Ndiaye), Bucha; Sykora (70' Jirka), Vlkanova (84' Cermak), Mosquera; Chory (70' Bassey). All. Bilek

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni (64' D'Ambrosio); Dumfries, Barella (71' Gagliardini), Brozovic (84' Asllani), Mkhitaryan (71' Calhanoglu), Gosens; Dzeko, Correa (71' Lautaro Martinez). All. Inzaghi

Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera)

Gol: 20' Dzeko, 70' Dumfries

Ammoniti: Sykora, Kalvach, Jemelka, Bastoni, Gagliardini

Espulsi: Bucha al 61'

La cronaca in 8 momenti chiave

20' – GOL DELL'INTER. Correa allarga a sinistra per Dzeko, che con un piattone radente infila la palla sul secondo palo. Inter in vantaggio.

Viktoria Plzen-Inter, Dzeko e Correa fanno festa Credit Foto Getty Images

43' – Contropiede Correa-Brozovic, palla a Dzeko, il cui destro radente viene respinto dal portiere Stanek. Inter a un passo dal raddoppio.

48' – Punizione di Bastoni, Gosens devia di testa e chiama al volo Stanek, che poi si ripete salvandosi in angolo sul tap-in di Skriniar.

49' – Di nuovo Stanek si tuffa e dice di no a un'altra conclusione di Dzeko. Inter ancora vicina allo 0-2.

61' – Bucha interviene malissimo su Barella: l'arbitro Schärer lo ammonisce e poi, dopo un on field review, cambia la propria decisione ed estrae il cartellino rosso diretto. Viktoria Plzen in 10.

67' – Iniziativa personale in area di Sykora e destro che, deviato da Skriniar, si spegne di poco fuori. Prima palla gol vera per il Viktoria Plzen.

70' – GOL DELL'INTER. Contropiede perfetto di Dzeko, che col sinistro allarga per l'arrivo di Dumfries: l'olandese controlla e incrocia alle spalle di Stanek. 0-2.

79' – Primo intervento della gara di Onana, che vola sul neo entrato Bassey, autore di una spizzata sugli sviluppi di una punizione.

Il momento social

Il migliore

Edin DZEKO 7,5 - Aveva sulle spalle il peso dell'attacco e non tradisce: timbra il cartellino con un destro preciso a giro sul secondo palo, sbaglia il raddoppio quando ne ha la chance, si fa perdonare con l'assist del 2-0. 10 gol in 9 partite al Viktoria Plzen, la sua vittima preferita in carriera. MVP.

Il peggiore

Pavel BUCHA 4 - Fallo brutto e improvvido il suo su Barella: cartellino rosso e costringe i suoi all'uomo in meno per mezz'ora, quando l'Inter prontamente trova il gol del 2-0.

Le pagelle

