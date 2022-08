Ad

LE SANZIONI IN ARRIVO

Calcio Ceferin minaccia Juve, Barça e Real: "Sanzioni ancora possibili" 07/05/2022 ALLE 11:36

Repubblica nell’edizione odierna ha spiegato la situazione nel dettaglio delle quattro big del nostro calcio. Roma e Inter, come pure Marsiglia e Monaco, stanno cercando un accordo con la UEFA da giugno ed entro dieci giorni dovrebbero firmare il settlement agreement. Questo prevederà delle sanzioni economiche, non troppo pesanti (per l’Inter di più che per la Roma), e soprattutto restrizioni al mercato. Infatti, giallorossi e nerazzurri dovranno chiudere in attivo il saldo dei trasferimenti della stagione, la cifra in questione è ancora da definire.

Diversa è la posizione di Juventus e Milan. I bianconeri stanno portando avanti un risanamento rapido e, contrariamente a quanto emerso inizialmente, stanno trattando con l’organo europeo. Da accordi, subiranno solo un'ammenda di circa 3 milioni di euro. Dunque, nulla di allarmante. I rossoneri invece, che erano stati già sanzionati pesantemente nel 2019/20 con l’esclusione dall’Europa League, riceveranno una multa di circa 2 milioni di euro.

La sanzione più pesante è quella che colpirà il Paris Saint-Germain, che pagherà circa 10 milioni di euro di ammenda. Una cifra che impatta sulle casse della società. Anche se la UEFA pare che abbia scelto una linea non severa, tenendo conto del periodo difficile che hanno attraversato tutti i club nel biennio 2019-2021.

