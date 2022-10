Un San Siro tutto esaurito fa da cornice a Inter-Viktoria Plzen, match valido per la quinta giornata del Girone C di Champions League 2022-23. La partita è in programma mercoledì 26 ottobre con calcio d'inizio alle ore 18.45. I nerazzurri, reduci dal rocambolesco successo per 4-3 contro la Fiorentina al Franchi grazie a un gol di Mkhitaryan al 95' , hanno a disposizione un vero e proprio match point per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale: basterà battere la formazione ceca con qualsiasi risultato. In caso di pareggio, invece, tutto dipenderà dal risultato del Barcellona , impegnato contro il Bayern Monaco. Nel match d'andata l'Inter si era imposta 2-0 sul Viktoria Plzen con un gol per tempo (Dzeko e Dumfries).