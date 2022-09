Salisburgo-Milan: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in tv e live streaming

CHAMPIONS LEAGUE - Reduce dal successo per 3-2 nel derby contro l'Inter in campionato, il Milan di Pioli debutta in Europa alla Red Bull Arena contro il Salisburgo in un match valido per la prima giornata del Girone E. Il match è in programma martedì 6 settembre con calcio d'inizio alle ore 21. Arbitra l'incontro il serbo Srdjan Jovanovic.