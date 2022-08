È iniziata la penultima fase dei preliminari di Champions League. Il match più interessante di giornata tra Monaco e PSV Eindhoven è finito in parità (1-1, si deciderà tutto nei prossimi 90' in Olanda), mentre il Benfica mette un'ipoteca sul passaggio del turno calando il poker sui danesi del Midtjylland: protagonista con una tripletta Goncalo Ramos, uno dei nomi finiti nel taccuino degli obiettivi di mercato della Roma. Possibile scontro decisivo per la fase a gironi contro i belgi del Saint Gilloise, che si portano a sorpresa avanti 2-0 con il successo in casa sui Rangers, finalisti dell'ultima Europa League. Sconfitta casalinga per lo Sheriff contro il Viktoria Plzen, costretta a rimontare lo svantaggio in Repubblica Ceca tra una settimana.

Preliminari Champions League, risultati 3° turno andata

MONACO-PSV 1-1

38' Veerman (P), 80' Disasi (M)

BENFICA-MIDTJYLLAND 4-1

16' Goncalo Ramos (B), 33' Goncalo Ramos (B), 40' Fernandez (B), 61' Goncalo Ramos (B), 77' rig. Sisto (M)

SAINT GILLOISE-RANGERS 2-0

27' Teuma, 76' rig. Vanzeir

SHERIFF-VIKTORIA PLZEN 1-2

36' rig. Akanbi (S), 41' rig. Chory (V), 55' Bucha (V)

LUDOGORETS-DINAMO ZAGABRIA 1-2

6' Peric (D), 9' aut. Padt (D), 22' Tekpetey (L)

