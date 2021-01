Il Palmeiras trionfa al Maracanã e si aggiudica la finale della Copa Libertadores 2020, superando in extremis il Santos, oltre alla qualificazione al Mondiale per club in Qatar. Una vittoria da favola raggiunta al 99esimo minuto di gioco al termine di un match combattuto e terminato tra il nervosismo generale. Subito clima teso, come nelle finali più importanti d'altronde, con un cartellino giallo per parte prima della mezz'ora, poi il primo squillo dei biancoverdi, al 37', con Veiga che riceve al limite da Marcos Rocha ma non centra lo specchio mandando la sfera sul fondo. Dopo 2' di recupero si va al riposo con il risultato invariato. L'inizio della ripresa segue la falsa riga del primo tempo e l'unica occasione degna di nota arriva al 77' con i bianconeri che impegnano Weverton sulla conclusione dal limite di Pituca.