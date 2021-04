Finalmente abbiamo il vincitore della Coppa del Re della scorsa stagione. A due settimane dalla finale tra Barcellona e Athletic , si è disputata a Siviglia la finalissima tra, con le due squadre basche che speravano nella presenza dei tifosi per questa “prima storica”. Purtroppo è arrivato il no del Governo , con la partita si è giocata a porte chiuse. Non mancherà però la festa a San Sébastien, con la Real Sociedad che è tornata a vincere il titolo a 34 anni di distanza dall'ultima volta. Nel 1987 furono i rigori a regalare laai baschi contro l'Atlético Madrid, questa volta basta invece il rigore diper superare i compatrioti dell'Athletic. Partita tesa, chiusa, bloccata, con pochissime occasioni. Poi è il rigore di Mikel Oyarzabal a far pendere la bilancia in favore della Real dopo il fallo da penalty dell'ex, odiatissimo,. Niente trofeo per gli uomini di Marcelino che due mesi fa, in questo stesso stadio, avevano conquistato la Supercoppa di Spagna . Appuntamento però al 17 aprile per cercare la Copa di questa stagione...