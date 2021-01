Epilogo peggiore non poteva esserci per Messi e il Barcellona. Lo staff medico e l'argentino stesso avevano fatto di tutto per esserci a Siviglia e battere l'Athletic, per ritrovare un trofeo che manca ormai da 20 mesi (la vittoria della Liga 2018/2019). Nonostante questa corsa contro il tempo, è arrivata una clamorosa sconfitta. Prima i baschi hanno rimontato al 90' con Villalibre - dopo la doppietta di Griezmann e il gol di de Marcos - poi ci ha pensato Iñaki Williams a regalare un titolo insperato agli uomini di Marcelino. Come se non bastasse, proprio nei secondi finali, c'è stata l'espulsione diretta a Messi per uno schiaffo ad un avversario. Un gesto di frustrazione, di rabbia, per un giocatore che non vince più e che (forse) non è più felice di stare dove sta. Detto questo, un neo per la carriera dell'argentino che non aveva mai ricevuto un rosso diretto con la maglia del Barça. Siamo ormai ai titoli di coda? Applausi invece per l'Athletic che, dopo aver eliminato il Real Madrid, fa lo scherzetto anche al Barça: e dire che questa era solo la terza panchina per Marcelino con i baschi.