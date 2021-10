Si dice che ‘chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso’. In Francia, al Tarbes – club di sesta divisione – è andata più o meno così. Il club è stato eliminato dalla Coppa di Francia senza scendere in campo, ma non per codardia o poco coraggio. La ‘colpa’ è del navigatore.

Come riferisce Le Parisien, la formazione transalpina doveva scendere per il 4° turno di Coppa di Francia, in trasferta contro il Vabres-l'Abbaye - squadra di settima divisione. Il ritardo a destinazione è stato fatale a causa di un grossolano errore nello scrivere la destinazione sul gps.

Invece di digitare Vabres, è stato cercato Vabre (senza la ‘s’ finale), luogo distante ben 80 km dal centro sportivo della squadra avversaria. Ma la serie di sfortunati eventi non finisce mica qui: fare marcia indietro non è servito a molto visto che dopo essere arrivati finalmente alla meta con un’ora di ritardo, i giocatori sono arrivati al campo a piedi, anzi correndo! Questo perché un ponte che era necessario attraversare per raggiungere l’impianto sportivo era chiuso a causa di una gara ciclistica. La corsa verso il campo, infatti, non è servita a molto visto che per i minuti di ritardo accumulati il direttore di gara ha decretato la sconfitta a tavolino.

