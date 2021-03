PSG avanza ai quarti di finale di Coppa di Francia e lancia un segnale importante anche in vista del campionato. Ok la Di Maria dopo la disavventura di domenica sera (Moise Kean dopo essere stato positivo al covid. Icardi firma il gol del vantaggio poi si fa male dopo uno scontro di gioco, al suo posto entra Mbappé che firma una doppietta. Ilavanza ai quarti di finale di Coppa di Francia e lancia un segnale importante anche in vista del campionato. Ok la sconfitta contro il Nantes , ma battere il Lille - contendente dei parigini per il titolo - per 3-0 è sicuramente una dichiarazione d'intenti. Torna subito in campodopo la disavventura di domenica sera ( famiglia presa in ostaggio da malviventi ), torna in campo anchedopo essere stato positivo al covid.firma il gol del vantaggio poi si fa male dopo uno scontro di gioco, al suo posto entrache firma una doppietta.

Il PSG apre le danze al 9' con il gol di Icardi a porta vuota, dopo un pasticcio tra il portiere Maignan e l'ex Milan Tiago Djaló. Pochettino, che ha subito rimandato in campo Di Maria, perde però alla mezz'ora Icardi dopo una botta presa dall'argentino in uno scontro con Luiz Araujo. Al suo posto entra Mbappé, anche se gli si voleva concedere una partita di riposo. Il classe '98, però, ci mette poco per mettere la sua firma alla partita, con il gol su rigore da lui stesso conquistato per fallo di Çelik.

Mbappé a segno contro il Lille in Coppa di Francia Credit Foto Getty Images

Nella ripresa il Lille ha anche la chance per rimettere la partita in piedi, ma Yazici si fa parare il rigore da Keylor Navas che si conferma ancora una volta insuperabile dagli 11 metri. In pieno recupero arriva il tris parigino, con la doppietta personale di Mbappé che volato in trasinzione prima di realizzare un super gol in pallonetto su Maignan.

