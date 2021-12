La partita tra Paris FC (squadra "capitolina" militante in LIgue 2) e il più blasonato Lione, valida per i 32esimi di finale di Coupe de France, è stata definitivamente sospesa per motivi di ordine pubblico dopo circa un'ora di consultazioni tra l'arbitro e le autorità locali, secondo quanto disposto dal nuovo protocollo entrato in vigore giovedì in Francia.

Il match era stato interrotto a causa di alcuni disordini durante l'intervallo, provocati secondo quanto ha riportato per primo RMC Sport dai tifosi ospiti con fitto lancio di fumogeni: scene di ordinaria follia in Francia, dunque, quasi alla stregua di una guerriglia urbana, con gli spettatori "neutrali" ad accorrere sul campo per sfuggire agli scontri.

Ad annunciare la sospensione definitiva lo speaker dello stadio Charléty di Parigi (situato nella parte meridionale della città, tra Porte d’Orleans e Porte d’Italie), a stretto giro di posta è arrivata anche la conferma dai profili ufficiali della competizione.

