Nuovo importante traguardo per Stephanie Frappart , che il prossimo 7 maggio allo Stade de France di Parigi diventerà il primo arbitro donna a dirigere la finale di Coppa di Francia che vedrà sfidarsi Nizza e Nantes. Frappart , 38enne originaria dell'Ile-de-France, è stata designata ufficialmente dalla Federcalcio francese: in precedenza era già entrata nella storia nel 2019 per essere diventata la prima donna ad arbitrare una partita di Ligue 1 la finale di Supercoppa europea tra Chelsea e Liverpool a Istanbul. Nel 2020, invece, l'esordio in Champions League in occasione del match tra Juventus e Dinamo Kiev valido per la fase a gironi.