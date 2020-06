Contro il Napoli in Coppa Italia, è arrivata la decima sconfitta in finale per Cristiano Ronaldo in carriera. Già la seconda consecutiva da quando veste la maglia bianconera. E dire che arrivava da 10 vittorie consecutive tra Real Madrid (8), Portogallo e Juventus (Supercoppa 2018). Si è rotto qualcosa della magia di CR7 in finale o è solo un caso?

Dopo la Supercoppa italiana di Riyad contro la Lazio, persa nel mese di dicembre, arriva il secondo ko consecutivo in finale per Cristiano Ronaldo. Non è l'unico colpevole, ovviamente, della Juventus, ma sicuramente è un dato statistico interessante, considerando che di finali consecutive ne ha perse davvero poche in carriera. Nello specifico, quindi, per l'attaccante portoghese, l'unico trofeo vinto in bianconero resta la Supercoppa italiana 2018 (oltre allo Scudetto 2018-2019).

Parlando solo di club, l'ultima finale vinta è quella di Champions League nel 2018, quando il suo Real Madrid batté il Liverpool per 3-1, conquistando la terza Champions consecutiva. Prima di questo 2020, Ronaldo aveva un una striscia di 10 successi consecutivi in finale.

Coppa Italia Le pagelle di Napoli-Juventus 4-2 d.c.r.: Meret decisivo, Ronaldo ancora un fantasma DA 3 ORE

Il dettaglio delle finali di Cristiano Ronaldo

Data Partita Competizione 22-05-2004 MANCHESTER UNITED-Millwall 3-0 FA Cup 04-07-2004 PORTOGALLO-Grecia 0-1 Europeo 21-05-2005 Arsenal-MANCHESTER UNITED 5-4 dcr FA Cup 26-02-2006 MANCHESTER UNITED-Wigan Athletic 4-0 League Cup 19-05-2007 Chelsea-MANCHESTER UNITED 1-0 FA Cup 05-08-2007 Chelsea-MANCHESTER UNITED 1-4 dcr Community Shield 21-05-2008 MANCHESTER UNITED-Chelsea 7-6 dcr Champions League 21-12-2008 LDU Quito-MANCHESTER UNITED 0-1 Mondiale per club 01-03-2009 MANCHESTER UNITED-Tottenham 4-1 dcr League Cup 27-05-2009 Barcellona-MANCHESTER UNITED 2-0 Champions League 20-04-2011 Barcellona-REAL MADRID 0-1 dts Coppa del Re 08-2011 Barcellona-REAL MADRID 5-4 Supercoppa spagnola* 08-2012 Barcellona-REAL MADRID 4-4 Supercoppa spagnola* 17-05-2013 REAL MADRID-Atlético Madrid 1-2 dts Coppa del Re 24-05-2014 REAL MADRID-Atlético Madrid 4-1 Champions League 12-08-2014 REAL MADRID-Siviglia 2-0 Supercoppa europea 08-2014 REAL MADRID-Atlético Madrid 1-2 Supercoppa spagnola* 20-12-2014 REAL MADRID-San Lorenzo 2-0 Mondiale per club 28-05-2016 REAL MADRID-Atlético Madrid 6-4 dcr Champions League 10-07-2016 PORTOGALLO-Francia 1-0 dts Europeo 18-12-2016 REAL MADRID-Kashima Antlers 4-2 dts Mondiale per club 03-06-2017 Juventus-REAL MADRID 1-4 Champions League 08-08-2017 REAL MADRID-Manchester United 2-1 Supercoppa europea 16-12-2017 REAL MADRID-Gremio 1-0 Mondiale per club 26-05-2018 REAL MADRID-Liverpool 3-1 Champions League 09-06-2019 PORTOGALLO-Paesi Bassi 1-0 Nations League 16-01-2019 JUVENTUS-Milan 1-0 Supercoppa italiana 22-12-2019 JUVENTUS-Lazio 1-3 Supercoppa italiana 17-06-2020 Napoli-JUVENTUS 4-2 dcr Coppa Italia

*finale andata/ritorno

Buffon, Cristiano Ronaldo - Napoli-Juventus - Coppa Italia 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Sono 19 le finali vinte da Cristiano Ronaldo sulle 29 disputate in carriera tra Manchester United, Real Madrid, Nazionale portoghese e Juventus. Ruolino negativo dunque in bianconero con due ko su due nell'ultimo anno che preoccupa, in attesa di potersi rifare quest'anno - perché no - in Champions League, finale che si giocherà al da Luz della sua Lisbona. Città dove già vinse la finale di Champions nel 2014, quando era nel Real Madrid di Ancelotti, dove conquistò la Décima. Riuscirà a far lo stesso con la Juventus?

Play Icon WATCH Ronaldo è il primo calciatore a raggiungere un miliardo di euro di guadagni in carriera 00:00:27

Coppa Italia Trionfa il Napoli, sconfitta la Juventus ai rigori 4-2, Gattuso batte Sarri DA 4 ORE