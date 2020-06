La moviola di Napoli-Juventus: Mario Rui protesta nel primo tempo, ma non c'è nessun rigore

Gli episodi controversi della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus arbitrata da Daniele Doveri di Roma 1. Nel primo tempo gli azzurri hanno chiesto un rigore per un intervento di Alex Sandro su Mario Rui in area di rigore: non c'è nulla.

La moviola di Napoli-Juventus (arbitro: Daniele Doveri, Roma 1)

Coppa Italia Trionfa il Napoli, sconfitta la Juventus ai rigori 4-2, Gattuso batte Sarri DA 32 MINUTI

-Minuto 14': inserimento in area di Mario Rui che accende un duello con Alex Sandro: sportellate tra i due, con il brasiliano che allarga un po' il braccio. Finisce a terra Mario Rui e Gattuso chiede il rigore: ma non c'è nulla.

-Minuto 23': fallo di Bentancur che rischia il giallo con un intervento in ritardo su Zielinski. Calcio di punizione interessante regalato al Napoli appena fuori l'area di rigore.

-Minuto 29': pestone di Alex Sandro ai danni di Fabian Ruiz. Lo spagnolo chiede il giallo ai danni dell'esterno della Juventus, ma Doveri fa bene a non estrarre cartellini.

-Minuto 35': Ronaldo prova ad allungare sulla marcatura di Koulibaly: un po' di mestiere da parte del difensore senegalese e Ronaldo finisce a terra. Doveri decide di non fischiare il fallo, effettivamente era molto fiacca l'ancata di Koulibaly su Ronaldo.

-Minuto 42': Callejon rischia il giallo per un intervento in ritardo su Cuadrado che gli aveva fatto il sombrero in uscita dall'area di rigore.

-Minuto 51': arriva il primo giallo della partita, lo prende Bonucci per una trattenuta ai danni di Fabian Ruiz. Giusta la decisione perché lo spagnolo si sarebbe potuto involare da solo nella metà campo avversaria.

-Minuto 53': scontro frontale tra Alex Sandro e Koulibaly qualche metro fuori dall'area del Napoli. Tutto regolare per l'arbitro Doveri, anche se l'intervento di Koulibaly è stato al limite.

-Minuto 57': l'arbitro non vede una gomitata, fortuida, di Dybala ai danni di Demme che resta fermo a terra. Mertens manda comunque il pallone a lato per permettere il soccorso dei sanitari.

-Minuto 72': pestone di Pjanic ai danni di Zielinski, ma Doveri lascia continuare. Qui bisognava chiamare la punizione in favore del Napoli.

-Minuto 77': giallo per Mario Rui per un intervento in tackle su Dybala. Nulla da dire sul cartellino.

Play Icon WATCH Sarri alla Juventus: il tifoso del Napoli che non ha resistito al fascino della Vecchia Signora 00:02:50

Coppa Italia Trionfa il Napoli, sconfitta la Juventus ai rigori 4-2, Gattuso batte Sarri DA 32 MINUTI