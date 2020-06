Il centrocampista tedesco ha riportato un fastidio muscolare all'adduttore destro nell'ultimo allenamento e salterà così la finale Napoli-Juventus di Coppa Italia. nella giornata di giovedì 18 verranno effettuato gli esami per capire i tempi di recupero.

Brutte notizie per la Juventus e per Maurizio Sarri. Nell'ultimo allenamento dei bianconeri, infatti, si è fermato Sami Khedira che ha risentito di un fastidio muscolare all'adduttore della coscia destra. Il tedesco non sarà quindi nemmeno in panchina per la finale di Coppa Italia contro il Napoli allo stadio Olimpico di Roma.

Serie A Juventus, da Ronaldo a Higuain: sono ancora 9 i giocatori all'estero non rientrati in Italia 02/05/2020 A 19:31

Brutte notizie anche per la ripresa della stagione, con 12 giornate ancora da disputare con ben 6 turni infrasettimanali. Khedira sarebbe stato un valido elemento in ottica rotazioni per Sarri che ora spera che l'infortunio del tedesco sia meno grave possibile. Sono previsti già per giovedì 18 giugno esami strumentali per conoscere la reale entità dell'infortunio.

Play Icon WATCH Sarri se la prende: "Io ho fatto 8 promozioni. Finale dei sogni? Solo perchè ci siamo noi" 00:01:54

Serie A Buone notizie per Sarri: la Juventus ritrova Khedira e Douglas Costa per l'Inter 28/02/2020 A 16:05