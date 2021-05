"Una leggenda del calcio si ritira - scrive l'Hertha sui propri profili social - Anche se non sei rimasto con noi per molto tempo, grazie di tutto". A 34 anni, Sami Khedira dice definitivamente stop. L'ex centrocampista della Juventus, oggi in forza all'Hertha Berlino, si ritira dal calcio. Sabato pomeriggio, dopo l'ultima partita di Bundesliga che vedrà la formazione della capitale opposta all'Hoffenheim, appenderà ufficialmente gli scarpini al chiodo. Lo stesso Khedira ha confermato tutto al sito ufficiale del club: "Esattamente 14 anni fa festeggiavo la conquista del campionato con lo Stoccarda. È stata una giornata meravigliosa. Oggi è molto difficile per me personalmente, perché la mia carriera calcistica si concluderà sabato intorno alle 17:15. È un passo piuttosto difficile ed è difficile per me parlarne, ma è la decisione giusta. 15 anni nel calcio professionistico hanno lasciato il segno e devo giudicare onestamente ciò che posso e non posso fare. Alla fine, la gratitudine per tutto ciò che ho potuto provare è più forte di tutto".