Napoli-Empoli: 3 giocatori messi in isolamento a pochi minuti dalla gara

Napoli (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme (88' Bakayoko), Lobotka (71' Fabián Ruiz); Politano (61' L.Insigne), Elmas (71' Zielinski), Lozano; Petagna (88' F.Llorente). All. Gennaro Gattuso

Empoli (4-3-1-2) : Furlan; Zappella, Viti, Casale, Terzic (85' Asllani); S.Ricci, Damiani, Haas (62' Cambiaso); Bajrami (85' Baldanzi); Olivieri (72' La Mantia), Matos (62' Moreo). All. Paolo Cozzi

7' PRIMA CHANCE NAPOLI - Di Lorenzo pesca Lozano al limite dell'area, il messicano fa un passo e cerca la conclusione, ma Furlan alza in angolo.

18' GOL DI LORENZO - Il Napoli va veloce nell'area avversaria con un'altra giocata sublime di Lozano, servizio per Di Lorenzo che di testa in tuffo trova il gol del vantaggio.

28' TRAVERSA EMPOLI - Matos va in rovesciata sul cross da destra di Zappella, ma il brasiliano coglie la traversa della porta di Meret.

33' GOL DI BAJRAMI - Pareggio dell'Empoli con il destro a giro di Bajrami che trova il palo più lontano dove Meret non arriva. Il portiere del Napoli non vede neanche partire il pallone coperto da Koulibaly.

68' GOL DI BAJRAMI - Doppietta per il giocatore cresciuto nello Zurigo che trova un altro destro da fuori area: palo e Meret beffato. Nessun giocatore del Napoli era andato in chiusura e Bajrami colpisce ancora.

76' GOL PETAGNA - Il Napoli ritrova il vantaggio con il gol in tap-in di Petagna che batte Furlan dopo il salvataggio sulla linea di Ricci sul colpo di testa di Rrahmani.

È una squadra di Serie B, con tre giocatori in meno causa blocco dell'ASL di Napoli e non hanno fatto giocare neanche i titolari. L'Empoli è stato però uno spettacolo al San Paolo...

Nedim BAJRAMI - Al Diego Maradona Stadium nasce una stella. Il classe '99 svizzero, di origini macedoni, è un portento per la fase difensiva del Napoli. Lobotka e Demme non gli stanno dietro e anche i centrali degli azzurri non riescono ad arginarlo. Realizza due gol e mette paura alla squadra di Gattuso. Bravissimi quelli dell'Empoli a pescarlo dal Grasshoppers.