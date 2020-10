Giornata ricca di appuntamenti quella di mercoledì 28 ottobre per il terzo turno della Coppa Italia; tra le formazioni di Serie A impegnate stecca in maniere abbastanza clamorosa il Benevento di Super Pippo Inzaghi.

I risultati

Torino-Lecce 3-1 (d.t.s.)

Partita tutta in salita per la squadra del traballante Marco Giampaolo perché bomber Stepinski porta in vantaggio i salentini; Lyanco pareggia con gran inzuccata poi è lo scatenato Simone Verdi a trascinare il Toro ai sedicesimi di finale con la doppietta nei tempi supplementari. Granata attesi dalla Virtus Entella, nella sfida secca valevole per il quarto turno in programma per il 25 novembre.

Cagliari-Cremonese 1-0

Agli isolani - in formazione ampiamente rimaneggiata - basta la firma di Paolo Pancrazio Faragò per avere la meglio sulla Cremonese: Cagliari di mister Eusebio Di Francesco ai sedicesimi di finale, pur senza brillare. Da segnalare il ritorno in campo dal primo minuto di Leonardo Pavoletti (90 minuti per lui). Sarà sfida con una squadra tra Verona e Venezia per il Cagliari al prossimo turno.

Esordio fortunato, dunque, per il "portierino" del Cagliari Guglielmo Vicario, classe 1996 scuola Udinese.

Benevento-Empoli 2-4

Crolla il Benevento di Super Pippo Inzaghi tra le mura amiche al cospetto dell'Empoli: i toscani s'impongono per 4-2 staccando il pass per i sedicesimi di finale dove affronteranno il Brescia. Non basta alle "Streghe" il gol del veterano Maggio e l'ininfluente gol nel finale di Moncini, l'Empoli di mister Alessio Dionisi passa grazie alla rete di Olivieri e alla tripletta di un indemoniato Leonardo Mancuso. Tra le fila campane espulso Pasquale Schiattarella: pomeriggio da dimenticare per Inzaghi che ora dovrà ripartire dal match di campionato contro il Verona. Coppa Italia ancora fatale per il tecnico: lo scorso anno il suo Bologna venne eliminato al secondo turno dopo uno 0-4 incassato dall'Udinese.

Cittadella-Spezia 0-2

Un gol di Daniele Verde e un'autorete di Benedetti consentono allo Spezia di superare il Cittadella in terra veneta e di qualificarsi brillantemente per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove i liguri affronteranno il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Cosenza-Monopoli 2-1

Brescia-Perugia 3-0

