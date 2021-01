La Lega Serie A attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale ha diffuso date e orari dei quarti di finale di Coppa Italia: il derby tra Inter e Milan si giocherà a San Siro martedì 26 gennaio alle 20.45 (diretta televisiva su Rai Uno, Eurosport fornirà diretta scritta minuto per minuto e reportistica del match dopo il fischio finale). Si tratta di una gara secca - come previsto dal regolamento della competizione - e chi vincerà dovrà vedersela in semifinale (andata e ritorno, questa volta) con una tra Juventus e SPAL.