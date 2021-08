Ferragosto pirotecnico per quanto riguarda la Coppa Italia, verrebbe proprio da dire, con le due partite serali a concludersi dopo la lotteria dei calci di rigore. L'hanno spuntata Venezia e Torino, ma che sofferenza per i granata costretti a fronteggiare anche l'infortunio di capitan Gallo Belotti (distorsione alla caviglia da valutare). Banda Juric in ogni caso qualificata per i sedicesimi di finale della Coppa Nazionale grazie al rigore trasformato da Ola Aina.

Nel tardo pomeriggio l'Empoli aveva regolato il Vicenza nello spettacolare 4-2 del Castellani, mentre il Lecce si era imposto al Tardini nonostante lo svantaggio iniziale maturato in virtù della rete di Brunetta: impresa esterna dei salentini.

I risultati

Empoli-Vicenza 4-2 (Bajrami, Haas, Mancuso, Crociata; Dalmonte, Lanzafame)

Parma-Lecce 1-3 (Brunetta; 2xCoda, Tuia)

Torino-Cremonese 0-0 4-1 d.c.r

Venezia-Frosinone 1-1 (Di Mariano-Gori) 8-7 d.c.r.

