La Coppa Italia 2022/23 ha preso ufficialmente vita. È stato svelato, infatti, il tabellone ufficiale del prossimo torneo, che prenderà il via già il prossimo 30 e 31 luglio con i turni preliminari (Sudtirol-Feralpisalò, Bari-Padova, Modena-Catanzaro e Palermo-Reggina). Basterà attendere una settimana per vedere all'opera le squadre di Serie A, impegnate dai trentaduesimi in programma dal 5 all'8 agosto. In questa finestra, debutteranno le classificate dal nono posto in giù dell'ultimo campionato, oltre alle tre neopromosse.

Allegri: "Coppa Italia? Se vinci non conta, se perdi hai fallito"

L'Inter è la squadra detentrice del trofeo e le big entreranno in scena agli ottavi di finale (dall'11 gennaio) e giocheranno sempre in casa le partite a scontro diretto. I nerazzurri hanno Atalanta e Juventus (o Lazio) sul loro cammino, mentre un derby con il Milan sarà possibile solamente in finale (mercoledì 24 maggio 2023). I rossoneri sono nello spicchio di tabellone dove vi sono anche Fiorentina, Roma e Napoli.

