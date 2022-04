"Calabria e Romagnoli vedremo oggi. Calabria ieri ha avuto qualche difficoltà, ma oggi si dovrebbe allenare. Romagnoli non si è ancora allenato con la squadra, oggi vedremo. Gabbia ha avuto solo un affaticamento: sta bene. Rebic? Sta bene e può essere decisivo". Vigilia di semifinale di Coppa Italia per il Milan di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, in conferenza stampa, ha fatto il punto sulle condizioni della squadra in vista del match di domani

Ad

"Dobbiamo vincere tutte le partite se vogliamo lottare fino alla fine. Vedo una squadra molto concentrata e molto motivata. Il derby di domani può influire sul campionato? No. Noi sappiamo benissimo quale deve essere il percorso in campionato a prescindere da domani. Domani faremo il massimo, ma il campionato è un altro tipo di percorso: dobbiamo pensare di poter vincere tutte le partite da qua alla fine".

Coppa Italia Inter-Milan, probabili formazioni: Diaz e Lautaro dal 1'? UN GIORNO FA

La cessione societaria

"Non ne abbiamo parlato e niente e nessuno ci potrà cogliere la concentrazione per il finale di campionato. Il club ci è vicinissimo, ieri era presente così come ogni venerdì. Il presente del Milan è molto solido e il futuro potrà essere anche migliore".

Che partita sarà?

"Saranno i particolari a fare la differenza. Dovremmo giocare con grande attenzione e concentrazione per tutti i 90 minuti. Noi abbiamo le nostre qualità. L'Inter in campo aperto sa essere molta pericolosa, ma poi molto dipendere dalle varie letture che faremo durante la partita".

Il Milan non prende gol da 7 partite

"Non prendere gol è molto importante. Mi sorprende un po', anche perché noi per il nostro modo di giocare ci prendiamo qualche rischio in fase difensiva... Siamo cresciuti tutti e dobbiamo continuare con questo atteggiamento. Domani affronteremo giocatori di grande qualità: l'attenzione dovrà essere di alto livello".

Il trequartista atipico

"Per le qualità dell'Inter è importante coprire Brozovic, quindi è molto più probabile che domani giochi uno fra Kessie e Krunic piuttosto che Diaz dall'inizio".

Si potrebbe vedere Saelemaekers arretrato?

"Ha lavorato in passato in quella posizione lì, con noi mai. Non credo ad inizio gara, ma in corso può essere una soluzione".

Come cambia il Milan con l'acquisto di Origi

Serie A Maignan non subisce gol da 564': Pioli eguaglia Rocco e Capello 15/04/2022 A 22:08