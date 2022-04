Che maggio sarà un mese decisivo per il Milan non è una novità: nelle prossime settimane i rossoneri si giocheranno la stagione nella volata Scudetto e nella fase finale di Coppa Italia. Ma ora c'è un motivo in più che rende cruciale il prossimo mese per il destino del club meneghino: Il fondo mediorientale con sede in Bahrain , che grazie allo scoop dell'Équipe e le conferme di Reuters , da venerdì è sulla bocca di tutti i tifosi milanisti, fa sul serio ed è pronto a subentrare ad Elliott con un'offerta monstre di 1,1 miliardi di euro. L'inizio di una nuova era.