19 tiri verso la porta, zero gol: in estrema sintesi, brutale se vogliamo, ecco la diapositiva più densa di significati della sconfitta del Milan di Pioli per 3-0 nel Derby di semifinale Coppa Italia contro un'Inter sempre più lanciata nella corsa al suo personale Tripletino. Milanello, abbiamo un problema! Già, anche quando il Diavolo riesce, come nella serata di martedì, a generare occasioni da rete con disinvoltura perdona spesso e volentieri sotto porta. È ormai il segreto di Pulcinella: alla banda Pioli servirà disperatamente un uomo-gol da almeno 15-20 in campionato, oltre a una batteria di trequartisti più efficace di quella attuale alle sue spalle. Il gap nei confronti dell'Inter di Lautaro Martinez, Correa, Dzeko e Alexis Sanchez, al momento, è tutto lì e i titoli non si vincono senza killer instinct. Lo insegnano storia del calcio e albo d'oro...

Il Derby di Coppa ai raggi X

DATI INTER MILAN TIRI 10 19 TIRI IN PORTA 4 6 OCCASIONI DA RETE 7 15 GOL 3 0

Cercasi bomber

Nell'era dei tre punti a vittoria (ovvero dal campionato di Serie A 1994/1995) solo una squadra si è laureata Campione d'Italia senza almeno un attaccante capace di segnare 10 o più gol, la Juventus versione 1996/1997. Allo stato dell'arte il cannoniere principe del Milan in campionato di mestiere non farebbe nemmeno la punta centrale: il top player in costruzione Rafa Leao guarda tutti dall'alto verso il basso con cospicuo bottino di 9 reti, con cinque giornate a disposizione per centrare la doppia cifra. Il computo degli attaccanti centrali resta invece piuttosto desolante: 8 reti per Zlatan Ibrahimovic in appena 937 minuti di impiego, 8 reti anche per Olivier Giroud (un gol nelle ultime nove partite in campionato per lui); il neo acquisto Marko Lazetic non è mai stato utilizzato in campionato, mentre Ante Rebic - vittima dell'ennesimo problemino fisico nell'intervallo di Inter-Milan - ha giocato la miseria di 755' in campionato. Non benissimo, insomma... E non è un caso che per l'attacco rossonero sui giornali circoli il nome di Sebastien Haller, punta da 33 gol in 38 partite stagionali con l'Ajax. È un nome buonissimo da mettere in agenda per la facoltosa proprietà di Investcorp, qualora la scalata si concretizzasse davvero.

I bomber Campioni d'Italia (era 3 punti)

SQUADRA CANNONIERE N° GOL JUVE '94/'95 VIALLI 17 MILAN '95/'96 WEAH 11 JUVE '96/'97 DEL PIERO/PADOVANO/VIERI 8 JUVE '97/'98 DEL PIERO 21 MILAN '98/'99 BIERHOFF 19 LAZIO '99/'00 SALAS 12 ROMA '00/'01 BATISTUTA 21 JUVE '01/'02 TREZEGUET 24 JUVE '02/'03 DEL PIERO 16 MILAN '03/'04 SHEVCHENKO 24 INTER '05/'06 CRUZ 15 INTER '06/'07 IBRAHIMOVIC 15 INTER '07/'08 IBRAHIMOVIC 17 INTER '08/'09 IBRAHIMOVIC 25 INTER '09/'10 MILITO 22 MILAN '10/'11 PATO/ROBINHO/IBRA 14 JUVE '11/'12 MATRI 10 JUVE '12/'13 VIDAL/VUCINIC 10 JUVE '13/'14 TEVEZ 19 JUVE '14/'15 TEVEZ 20 JUVE '15/'16 DYBALA 19 JUVE '16/'17 HIGUAIN 24 JUVE '17/'18 DYBALA 22 JUVE '18/'19 RONALDO 21 JUVE '19/'20 RONALDO 31 INTER '20/'21 LUKAKU 24

La stagione 1996/1997 è dunque la classica eccezione che conferma la regola: per affermarsi, per rimpinguare l'albo d'oro, servono attaccanti dal gol facile, possibilmente supportati da trequartisti con visione a grandangolo. Il Milan di Pioli è una delle squadre in grado di sciorinare il miglior calcio del nostro campionato - quanto meno quando è supportata da una condizione psico-fisica ottimale con tutti i giocatori chiave "in temperatura" - ma per salire in misura ulteriore di colpi convertendosi in un team finalmente vincente occorre più cinismo sotto porta. E al contempo freschezza atletica: tra attaccante titolare e backup si tocca difatti quota 75 anni, altro aspetto da non ignorare....

Milan-Inter, sfida a due? La volata Scudetto a 5 turni dalla fine

