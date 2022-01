Andriy Shevchenko si prende il tributo di San Siro, fa inaspettatamente sudare il Milan ma alla fine esce sconfitto. Il Genoa resiste fino ai supplementari, quando i rossoneri sgasano con Leao, entrato dalla panchina e decisivo: è sua la rete della partita, prima che Saelemaekers chiuda la sfida. Il punteggio finale è 3-1 per il Milan: nei regolamentari gol di Ostigard al 17' e pareggio di Giroud al 74', un gran gol di testa a togliere gli uomini di Pioli da una situazione complicata. Rossoneri in appresione per Tomori, uscito al 24' per un problema al ginocchio: venerdì mattina gli esami. Il Milan affronterà una tra Lazio e Udinese.

Il tabellino

MILAN-GENOA 3-1 d.t.s. (1-1)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori (24' Florenzi), Theo Hernandez; Tonali, Krunic (62' Bakayoko); Messias (80' Saelemaekers), Maldini (62' Brahim Diaz), Rebic (62' Leao); Giroud (118' Roback). All.: Pioli.

GENOA (4-3-3): Semper; Hefti, Vanheusden, Ostigard (111' Bani), Vasquez; Portanova (105' Ghiglione), Badelj, Melegoni; Yeboah (87' Pandev), Caicedo (62' Destro), Ekuban (71' Cassata). All.: Shevchenko.

Gol: 17' Ostigard (G), 74' Giroud (M), 102' Leao (M), 112' Saelemaekers (M)

Assist: 0-1 Portanova (G), 1-1 Theo Hernandez (M), 3-1 Theo Hernandenz (M)

Ammoniti: Badelj (G), Tonali (M), Yeboah (G), Ostigard (G), Hefti (G), Saelemaekers (M)

Giroud Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

4' TRAVERSA DI KRUNIC - Angolo dalla destra di Messias, stacco del centrocampista e traversa! Il pallone si perde sul fondo.

17' GOL DI OSTIGARD - Calcio d'angolo dalla destra di Portanova, difesa del Milan immobile: stacco vincente sul secondo palo.

24' TOMORI ESCE PER INFORTUNIO - Il difensore a terra per un problema al ginocchio: prova a restare in campo, ma non ce la fa. Dentro Florenzi.

41' OCCASIONE GENOA - Ekuban protegge palla e mette in mezzo una palla bassa, Portanova taglia sul primo palo e da pochi passi manda sul fondo! Illusione del gol per i tifosi del Genoa, che occasione.

74' GOL DI GIROUD - Cross di Theo Hernandez, grandissimo stacco del francese! Semper non può nulla, pallone sotto l'incrocio.

94' SEMPER SU LEAO - Grandissima parata del portiere del Genoa: piattone a cercare il secondo palo, intervento decisivo.

102' GOL DI LEAO - Strappo sulla sinistra, cross sul secondo palo che diventa un tiro: Semper scavalcato, palo e gol.

112' GOL DI SAELEMAEKERS - I rossoneri chiudono la partita: Theo va via a sinistra e appareggia il gol per il belga, tutto facile.

Il momento social

Il migliore

Rafael LEAO - Entra e come spesso accade cambia la partita: fa subito ammonire l'ottimo Hefti e nei supplementari - anche con un po' di fortuna - decide il match dopo aver sfiorato il gol in un'altra occasione.

Il peggiore

Ante REBIC - Totalmente assente dalla partita: qualche corsa all'indietro per coprire, ma davanti non si vede mai. Troppo poco.

Le pagelle

