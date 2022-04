Derby di coppa: Inter sul pezzo, Milan distratto (o esaltato?) dalle sirene del Bahrain

COPPA ITALIA - La sfida per il campionato si è riaccesa, ma prima le due protagoniste, Inter e Milan, si dovranno sfidare nel rematch di Coppa Italia con le prospettive un po' cambiate. Se l'Inter appare infatti più brillante, il Milan invece sta attraversando un periodo chiacchierato per via della possibile cessione.