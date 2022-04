Coppa Italia, Allegri: "La Coppa Italia se la vinci non conta niente, ma se la perdi hai fallito"

Il tecnico della Juventus, che contro la Fiorentina schiererà sicuramente Perin e Bonucci, sa che c'è sempre pressione in casa Juventus e replica a modo suo alle parole critiche di Lapo Elkann: "Non commento. Lapo è uno dei primi tifosi della Juventus, in maniera affettuosa ha espresso il suo pensiero".