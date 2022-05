Juventus-Inter, Allegri salverebbe la stagione dei bianconeri se vincesse la finale di Coppa Italia?

Tra le due finaliste della Coppa Italia, la Juventus è quella che ne ha più da perdere. In caso di sconfitta, la prima stagione dell'Allegri-bis in bianconero terminerebbe con zero titoli per la prima volta nelle ultime undici stagioni della Vecchia Signora. Tuttavia, il presidente Agnelli lo ha già confermato nel 2023. I motivi per continuare a credere nel progetto di Max.