Radio Kiss Kiss Napoli il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, parlando delle condizioni dell'ex centrocampista della Roma, "Daniele De Rossi è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti”. Così si è espresso ai microfoni diil professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, parlando delle condizioni dell'ex centrocampista della Roma, ricoverato da ieri nell'ospedale della capitale dopo esser risultato positivo al Covid-19 a seguito del focolaio divampato in Nazionale.

"Per rispondere all'affetto di tanti cittadini italiani che mi chiedono notizie, dico che Daniele De Rossi è stato ricoverato da noi l'altro giorno, perché positivo, sintomatico, con una polmonite a altri sintomi tipici del Covid 19. Fortunatamente il decorso clinico è buono, e se continua così la prossima settimana potrebbe essere dimesso e andare a casa per continuare le cure a domicilio senza bisogno di ospedalizzazione. Questo vuol dire che quando si interviene presto e bene la malattia non diventa grave, per cui può essere combattuta e vinta. Le armi che abbiamo, cioè il vaccino, le terapie e i farmaci innovativi, quando vengono utilizzati nella prima fase della malattia sono spesso risolutivi".

Se continua così la prossima settimana potrebbe essere dimesso

"A ciò aggiungiamo la giovane età dell'atleta - ha concluso Vaia - che conferma quanto abbiamo imparato in questo periodo, e cioè che il virus è debole con i più giovani e assolutamente letale con i più anziani e fragili".

Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un covid da curare a casa

Il video agli amici

"Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via, ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l'ho. Mi hanno detto soprattutto che se non fossi venuto... Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un covid da curare a casa". In un video inviato agli amici Daniele De Rossi ha poi parlato delle sue condizioni.

"Mi sono alzato dalla sedia ma senza farlo in maniera troppo veloce, normale come sempre e ho avuto un mezzo mancamento. Sentivo tutto ovattato, ho barcollato e mi sono messo paura, ho chiesto di fare un controllo".

