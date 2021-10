Clamoroso al Borussia Park! Nei sedicesimi di finale di DFB Pokal i titolarissimi delsubiscono un k.o. storico dalche si impone(3-0 a fine primo tempo). Al 2' i padroni di casa passano in vantaggio col 20enne francese Kone che beffa Neuer con un tap-in da pochi passi. Al 15' la squadra di Hutter raddoppia: Hofmann scambia in area con Bensebaini che beffa ancora il portiere dei bavaresi. Cinque minuti dopo un rigore fischiato per fallo in area di Hernandez e trasformato ancora da Bensebaini porta il Borussia sul 3-0 dopo appena 20 minuti di gioco.. Nel secondo tempo l'inerzia non cambia: un errore in impostazione della difesa di Nagelsmann (ancora in quarantena causa Covid e sostituito dal suo assistente Dino Toppmöller) regala il 4-0 ad Embolo che segna ancora al 65' e chiude i conti sul 5-0. Il Bayern Monaco, detentore del record di vittorie della Coppa di Germania (ben 20), viene così eliminato al secondo turno in una serata di sonore sconfitte per le big d'Europa tra City