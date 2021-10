Marco Ballotta ha siglato un altro record. Il classe 1964, portiere con oltre 500 partite da professionista e alcuni record di longevità difficilmente battibili, - Ballotta è stato il giocatore più anziano a scendere in campo in una partita di Champions League, a 43 anni e 253 giorni, e in serie A, a 44 anni e 38 giorni - domenica è tornato in distinta.

A causa dell'incidente stradale che ha colpito Riccardo Lanzotti, uno dei portieri della sua società (Ballotta è presidente, Dg e allenatore dei portieri del Castelvetro in Eccellenza), l'ex numero 1 della Lazio ha reindossato tuta e guanti mettendosi in panchina come numero 12 nel derby casalingo contro la Vignolese.

