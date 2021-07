Scozia e Inghilterra si sono ritrovate nella fase a gironi di Euro 2020, si sono ritrovate nella fase a gironi di Euro 2020, in un match terminato a reti bianche , unico punto conquistato dalla nazionale biancoblù nella rassegna continentale salutata dopo sole tre gare. I tifosi scozzesi hanno visto l'Inghilterra vincere il proprio raggruppamento con i successi su Repubblica Ceca e Croazia e proseguire una marci senza intoppi verso la finale, con le eliminazioni, in serie, di Germania, Ucraina e Danimarca, unico avversario in grado di perforare la porta di Jordan Pickford in tutto il torneo.

Ora, alla vigilia della finale di Wembley contro l'Italia, il quotidiano indipendentista scozzese "The National" esce in edicola con una copertina provocatoria. Roberto Mancini indossa i panni di William Wallace in "Braveheart", l'eroe medievale che combatté per la liberazione dal dominio inglese.

"Salvaci Roberto - si legge nel titolo -, sei la nostra ultima speranza". E sotto "Non possiamo sorbirci altri 55 anni di menate...", in riferimento all'unico trionfo internazionale dell'Inghilterra, risalente ai Mondiali del 1966.

Gli scozzesi, dunque, saranno al nostro fianco nell'epica battaglia di Wembley. D'altronde, tra blu e bianco, condividono anche i nostri stessi colori...

