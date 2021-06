Sedici squadre raggiungeranno la fase a eliminazione diretta di Euro 2020 . Le prime due di ogni girone avanzeranno, con le partite finali della fase a gironi previste per il. E anche quattro delle sei terze classificate si qualificheranno dalla fase a gironi. Se i punti non basteranno a qualificare le squadre, l’avanzamento sarà determinato tramite le seguenti categorie, in questo ordine: Differenza reti, Gol segnati, Vittorie, Totale punti disciplinari più basso, Classifica generale, Qualificazioni europee. Ecco le nazioni che finora si sono qualificate per gli ottavi di finale del torneo.