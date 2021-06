Suarez a Chiellini, ma quello di Antonio Rüdiger è stato comunque Pogba, che - in un primo momento - aveva segnalato la cosa ad arbitro (lo spagnolo Carlos del Cerro Grande) e assistente. La terna arbitrale non se n'era accorta e neanche al VAR sono intervenuti. Si attendeva quindi un intervento del Giudice Sportivo tramite prova tv, così come fu per Italia-Uruguay del 2014, con la squalifica comminata ai danni di Suarez due giorni dopo, ma la UEFA ha deciso di non aprire nessuna inchiesta a carico di Rüdiger. Non sarà stato il morso di, ma quello diè stato comunque un vero e proprio morso ai danni di, che - in un primo momento - aveva segnalato la cosa ad arbitro (lo spagnolo Carlos del Cerro Grande) e assistente. La terna arbitrale non se n'era accorta e neanche al. Si attendeva quindi un intervento del Giudice Sportivo tramite prova tv, così come fu per Italia-Uruguay del 2014, con la squalifica comminata ai danni di Suarez due giorni dopo, ma la UEFA ha deciso di non aprire nessuna inchiesta a carico di Rüdiger.

Decisive sono state proprio le parole di Pogba al termine del match, giudicando non particolarmente grave il gesto del tedesco. La UEFA ha deciso quindi di non procedere, facendo seguito al fatto che il direttore di gara non aveva inserito l'evento nel suo referto a fine partita. L'ex difensore della Roma sarà quindi regolarmente in campo per il match contro il Portogallo il prossimo 19 giugno.

