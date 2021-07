Il 12 luglio 2021 è il giorno della grande festa azzurra a Roma! La Nazionale di calcio di Roberto Mancini ha sfilato sulle strade della capitale con il titolo di campione d’Europa in tasca, corona ottenuta per la seconda volta nella sua storia La Nazionale di calcio di Roberto Mancini ha sfilato sulle strade della capitale con il titolo di campione d’Europa in tasca, corona ottenuta per la seconda volta nella sua storia grazie al trionfo di Wembley sui padroni di casa dell'Inghilterra. Una parata che inizialmente non si doveva tenere per evitare assembramenti, ma che ha ricevuto il via libera intorno alle 19. Tante, anzi tantissime, le persone che si sono riversate in strada per poter festeggiare gli azzurri.

La parata degli azzurri: pullman scoperto a Roma e delirio

Il pullman scoperto a disposizione della squadra ha girato per le strade della Capitale per farsi accogliere dal ruggito della Città Eterna, tra bandiere tricolore e tanta felicità per ciò che la Nazionale è riuscita a fare durante questo mese di competizione, regalando emozioni a tutto lo Stivale. La partenza da Palazzo Chigi, dove la squadra è stata accolta e celebrata dal premier Mario Draghi. Poi il lento passaggio per via del Corso, piazza Venezia, via Quattro Novembre, largo Magnanapoli, via del Tritone, piazza Barberini, via Veneto, piazza Brasile, via Pinciana.

Bonucci, Chiellini, Immobile e Bernardeschi i leader della festa, con il primo in particolare ad aizzare la folla con il megafono, lanciando cori poi intonati dalle migliaia di persone presenti. Al Capitano in primis, invece, il compito di mostrare dal tetto del pullman il trofeo appena conquistato. La parata si è conclusa dopo circa due ore all'Hotel Parco dei Principi, dove alloggiavano gli azzurri. Non prima di aver cantato un'ultima volta, tutti insieme, l'Inno d'Italia.

aspettando il momento in cui l’autobus azzurro sarebbe passato per incontrare le istituzioni nazionali. E anche dopo, i supporters italiani sono rimasti in paziente attesa fino all’inizio della festa vera e propria, arrivata al termine degli incontri con il Premier Mario Draghi ed Sin dalla mattina i tifosi si erano assiepati sulle strade verso il Quirinale,. E anche dopo, i supporters italiani sono rimasti in paziente attesa fino all’inizio della festa vera e propria, arrivata al termine degli incontri con il Premier Mario Draghi ed il Presidente Sergio Mattarella . Sia a palazzo Chigi che al Quirinale, oltre ai 26 giocatori, al CT Roberto Mancini e allo staff azzurro, erano presenti anche il presidente del CONI Giovanni Malagò e il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Ma anche Matteo Berrettini, fresco della finale raggiunta a Wimbledon, il suo allenatore Vincenzo Santopadre e il presidente della FIT Angelo Binaghi. Lo stesso Berrettini è stato invitato a sfilare sul pullman della Nazionale.

