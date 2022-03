Italia in Tre Leoni, con alcuni tifosi che presero d'assalto i social per insultarli, per essersi macchiati di questo disonore. Possiamo capire la rabbia, a 6 settimane di reclusione per insulti di stampo razziale. La sconfitta contro l'in finale degli Europei, ai rigori , aveva lasciato non pochi strascichi all'Inghilterra. Gli errori di Rashford, Sancho e Saka fecero tanto male alla Nazionale dei, con alcuni tifosi che presero d'assalto i social per insultarli, per essersidi questo disonore. Possiamo capire la rabbia, ma qualcuno andò davvero oltre . Vedi Justin Lee Price, ragazzo di 19 anni, che insultò - in modo razzista - Rashford su twitter. Il ragazzo era stato denunciato e ora è stato condannatoper insulti di stampo razziale.

Dopo essere stato denunciato nel luglio scorso, il ragazzo provò a scamparla cambiando l'username del suo account twitter, ma questo non fu sufficiente per essere prelevato dalla polizia e interrogato. Inizialmente aveva negato i fatti, ma successivamente ha ammesso di aver pubblicato il tweet incriminato, ribadendolo poi all'udienza che si è tenuta il 17 marzo scorso. Ora la decisione della Corte del Worcester Magistrates’ Court che l'ha giudicato colpevole con la condanna a sei settimane di reclusione.

Il commento di Mark Johnson, procuratore della Corona della Contea di West Midlands...

Price ha preso di mira un calciatore per il colore della sua pelle e la sua azione era un’incitazione all’odio razziale. Coloro che si rendono responsabili di questi comportamenti rovinano lo sport. Spero che questo precedente serva a far arrivare il messaggio che il razzismo non è tollerabile e che i trasgressori saranno perseguiti nella misura massima consentita dalla legge

"Eroe" e "Fratello": l'Inghilterra "ripara" il murale di Rashford

