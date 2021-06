Italia-Svizzera, match valido per la seconda giornata del gruppo A di Euro 2020, è terminata con il punteggio di 3-0 grazie alla doppietta di uno scatenato Manuel Locatelli e al gol di Ciro Immobile. Gara arbitrata dal russo Sergei Karase; in virtù di questo risultato gli uomini di Roberto Mancini si qualificano alla fase a eliminazione diretta agli Europei. Di seguito vediamo le pagelle del match dell'Olimpico.

Classifiche e risultati

Euro 2020 Italia, altra notte magica: 3-0 alla Svizzera e ottavi di finale 12 ORE FA

Le pagelle dell’Italia

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 – Inoperoso, ancora una volta, fino al tentativo di Zuber. Lì si supera. Bravo.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Autoritario, soprattutto in fase difensiva. Di marcatura pura.

Leonardo BONUCCI 6,5 – Diligente lì in mezzo: frena l’impeto di Embolo e imposta dal basso con lucidità.

Giorgio CHIELLINI 6,5 – Senza macchie in avvio, con gol annullato dal Var per involontario tocco di mano (23’ ACERBI 6 – Si cala bene nella parte, al fianco di Bonucci)

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 – Incontenibile sulla sinistra, fascia arata dall’esterno di Roma e Nazionale. Se avesse anche il “tiro” sarebbe già top player di fama mondiale. Noi, però, ci teniamo tutto il pacchetto così com’è! Meglio nei primi 45, nella ripresa bada più a presidiare la sua zona.

Nicolò BARELLA 7 – I suoi “strappi” fanno malissimo alla Svizzera: centrocampista totale e risorsa imprescindibile per il Mancio. (87' CRISTANTE sv)

JORGINHO 6,5 – Riferimento centrale, la “banca” della Nazionale. Altra serata da professore, in cattedra.

Manuel LOCATELLI 8 – Metronomo buono anche per schermare Xhaka, si toglie lo sfizio del gol aprendo e chiudendo l’azione dell’1-0. Poi esagera: sinistro teso a mezz’altezza nella ripresa a coronare la serata dalla vita. Doppietta da sogno. (87' PESSINA sv)

Domenico BERARDI 7,5 – Letale nell’uno contro uno, strepitoso uomo assist. Il Berardi migliore di sempre. (70' TOLOI 6 - Centrale nell'ultima porzione di match, suo l'assist per Immobile)

Ciro IMMOBILE 6,5 – Si sbatte e si fa valere in fase di smistamento palla. Non segna nella prima parte di match, ma contribuisce a far giocare bene, molto bene, l’Italia. Sbaglia due gol nella ripresa, poi si fa perdonare con la rasoiata del 3-0.

Lorenzo INSIGNE 6,5 – Spina nel fianco della difesa svizzera, bravissimo ad agire tra le linee e ispirare i compagni. Ottima la connessione con Spinazzola. Cala nella ripresa. (70' CHIESA 6 - Qualche accelerazione nel finale di gara).

All. Roberto MANCINI 7,5 – Questa Italia gioca a memoria ormai… E come gioca! Calcio arioso e spumeggiante, appoggiandosi su Insigne da una parte e Berardi dall’altra, sfruttando la verve di Spinazzola e la tecnica del suo settore nevralgico rappresentato oggi splendidamente da un Manuel Locatelli in rampa di lancio. Ottavi raggiunti, il primo tassello è posato. Ci sarà spazio per aggiungerne altri se il buongiorno si vede dal mattino…

Le pagelle della Svizzera

Yann SOMMER 5 – Non si muove sulla sassata di Locatelli, sonnecchia sulla fiondata dalla lunga distanza di Immobille.

Nico ELVEDI 5,5 – Serata complicata per lui, sotto fuoco incrociato (58’ ZUBER 6 – Sua l’occasione migliore del match. Ci vuole un super Donnarumma per dirgli di no)

Fabian SCHAR 5 – In ritardo sul bolide di Locatelli, macchia pesante nella sua partita.)

Manuel AKANJI 5,5 – Stordito da Berardi, non trova mai le contromisure adeguate.

Kevin MBABU 5,5 – Mismatch con Spinazzola, che lo lascia spesso e volentieri sul posto. (58’ WIDMER 6 - L'ex Udinese svolge discretamente le sue mansioni)

Granit XHAKA 5 – Regia e incedere sotto ritmo, un po’ come tutta la Svizzera. Emblema della sconfitta rossocrociata, senza appelli.

Remo FREULER 5,5 – Male soprattutto nei compiti difensivi, il metronomo dell'Atalanta non brilla questa sera. (84' SOW sv)

Ricardo RODRIGUEZ 4,5 – Bruciato da Berardi nell’azione del gol, non ha armi per frenare l’incedere dell’avversario. Impacciato, molto impacciato, in fase difensiva.

Xherdan SHAQIRI 6 – Quello che si sbatte di più tra le fila rossocrociate, pur senza brillare. (77' VARGAS sv)

Breel-Donald EMBOLO 5,5 – Questa volta la ciambella non riesce col buco: tanto movimento, poca sostanza.

Haris SEFEROVIC 5 – Un fantasma all’Olimpico: atteggiamento, per giunta, indisponente (46' GAVRANOVIC 5,5 - Non cambia molto con il suo ingresso.)

CT: Vladimir PETKOVIC 5 – Poca roba questa Svizzera “scolastica” al cospetto della squadra che ora come ora gioca il miglior calcio d’Europa. No contest all’Olimpico.

Italia a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Euro 2020 Cristiano Ronaldo miglior marcatore all-time: superato Platini IERI A 17:45