L'Olanda di Frank de Boer veleggia col vento in poppa in questo inizio di oranje: in particolare Marco van Basten, non proprio uno qualunque, che in un'intervista a Nos ha lanciato le sue critiche sia di carattere generale che indirizzate ai singoli. Con una bordata non da poco a Matthijs de Ligt, rientrato in campo giovedì dopo aver saltato l'esordio per problemi all'inguine. 3-2 all'Ucraina, 2-0 all'Austria di Frank de Boer veleggia col vento in poppa in questo inizio di Europei 2020 , già sicura del primo posto nel gruppo C con una giornata di anticipo. Eppure, non tutti sono soddisfatti del gioco espresso dalla squadra: in particolare, non proprio uno qualunque, che in un'intervista aha lanciato le sue critiche sia di carattere generale che indirizzate ai singoli. Con una bordata non da poco a, rientrato in campo giovedì dopo aver saltato l'esordio per problemi all'inguine.

"Se guardiamo quante volte Stekelenburg deve calciare la palla, questa non è una cosa positiva. Così diventa una specie di calcio da combattimento. Da dietro devi avere più visione e controllo per avanzare giocando al calcio: così puoi dominare la partita. Ma non l'ho visto finora. De Ligt è un difensore centrale e deve trasmettere più leadership. Deve farsi sentire, farsi valere perché deve guidare la difesa. Invece corre semplicemente dietro al suo uomo, lasciando un enorme buco. De Ligt è andato in Italia per imparare a difendere, ma non credo che lì abbia imparato molto".

