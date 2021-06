La Danimarca stende 4-1 la Russia al Parken di Copenaghen. A decidere la sfida le reti del gioiellino classe 2000 Damsgaard, che sblocca la gara con un destro da cineteca al 38', di Poulsen al 59', di Christensen al minuto 78 e di Maehle 3' più tardi. Inutile il momentaneo gol del 2-1 di Dzyuba, al 71'. In virtù di questo risultato e della contemporanea vittoria del Belgio sulla Finlandia, la Danimarca passa il girone come seconda classificata ed è matematicamente agli ottavi di finale, in cui sfiderà il Galles.

Yussuf Poulsen Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

RUSSIA (3-4-2-1): Safonov; Dzhikiya, Diveev, Kudryashov (dal 72' Karavaev); Mario Fernandes, Ozdoev (dal 61' Zhemaletdinov), Zobnin, Kuzyaev (dal 71' Murkhin); Miranchuk (dal 61' Sobolev), Golovin; Dzyuba

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Kjaer; Wass (dal 60' Larsen), Delaney (dall'85' Jensen), Hojbjerg, Maehle; Braithwaite (dall'85' Cornelius), Poulsen (dal 60' Dolberg), Damsgaard (dal 75' Norgaard)

GOL - Damsgaard (D), Poulsen (D), Dzyuba (R), Christensen (D), Maehle (D)

ASSIST - Delaney (D)

NOTE - AMMONITI: Kudryashov (R), Delaney (D), Diveev (R)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

21' GOLOVIN, PRIMO SQUILLO! Serpentina sulla trequarti e destro rasoterra centrale su cui Schmeichel è però bravissimo a salvare con i piedi.

37' DAMSGAARD, UNA MAGIA! 1-0 DANIMARCA! Stop sulla trequarti,destro violento a giro da fuori area e palla che si insacca inesorabilmente all'incrocio dei pali.

59' POULSEN, 2-0, CLAMOROSO ERRORE DI ZOBNIN! Retropassaggio sciagurato del laterale che mette Poulsen a porta vuota da due passi. Piattone e rete del 2-0, pazzesco!

Russia v Denmark Credit Foto Getty Images

69' RIGORE PER LA RUSSIA! Sobolev finisce a terra su un lieve contatto con Vestergaard. Fischio molto dubbio.

71' DZYUBA, NON SBAGLIA! 2-1! Rigore centrale e partita riaperta in pochi istanti!

78' CHRISTENSEN, CI PENSA LUI! 3-1! Doppia parata di Safanov che poi non può nulla sul siluro da fuori del centrale del Chelsea, che buca la porta e chiude la gara.

82' MAEHLE, 4-1! PARTITA IN CASSAFORTE! Apertura di Delaney per il laterale che giunge sul fondo, si accentra e piazza all'angolino. Gara chiusa e dedica ad Eriksen!

IL MIGLIORE

Mikkel Damsgaard Credit Foto Eurosport

Mikkel DAMSGAARD - Uomo in più. Sblocca la sfida con una rete da cineteca e non si ferma più, donando l'imprevedibilità offensiva di cui la sua Nazionale ha tremendamente bisogno. Degno sostituto di Eriksen.

IL PEGGIORE

Roman ZOBNIN - Macchia la sua prova con il madornale errore che regala il 2-0 a Poulsen. Un retropassaggio sciagurato ed inaccettabile a questo livello. Urge dimenticare in fretta.

IL MOMENTO SOCIAL

Ct Danimarca: "Nessuno può rimpiazzare Christian Eriksen"

