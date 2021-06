Croazia-Spagna, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020, si é concluso sul punteggio di 3-5. Decisivi i tempi supplementari, dopo il 3-3 nei regolamentari. Croazia avanti con un incredibile errore di Unai Simon, che non ha controllato il retropassaggio di Pedri. La Spagna reagisce, rimonta, va in gol tre volte con Sarabia, Azpilicueta e Ferran Torres, ma poi nel finale subisce l'incredibile rimonta croata con Orsic e Pasalic, entrambi subentrati. Ai supplementari decidono la prodezza di Morata e il sigillo di Oyarzabal. 5-3 il finale, Roja ai quarti, Modric e compagni eliminati.

Alvaro Morata esulta per il 5-3 della Spagna sulla Croazia Credit Foto Getty Images

Cesar Azpilicueta segna il gol del 2-1 della Spagna sulla Croazia Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Croazia-Spagna 3-5 dts (primo tempo 1-1)

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic (Dal 74' Brekalo), Vida, Caleta Car, Gvardiol; Modric *Dal 114' Ivanusec), Brozovic, Kovacic (Dal 79' Pasalic); Vlasic (Dal 79' Budimir), Petkovic (Dal 46' Kramaric), Rebic (Dal 67' Orsic). Ct. Dalic

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia (Dal 71' P. Torres), Laporte, Gayà (Dal 78' Jordi Alba); Koke (Dal 78' Ruiz), Busquets (Dal 102' Rodri), Pedri; Ferran Torres (Dall'88' Oyarzabal), Morata, Sarabia (Dal 71' Olmo). Ct. Luis Enrique

Arbitro: Cakir (Turchia)

Gol: 20' aut. Pedri (S), 37' Sarabia (S), 57' Azpilicueta (S), 76' Ferran Torres (S), 85' Orsic (C), 93' Pasalic (C), 100' Morata (S), 104' Oyarzabal (S)

Assist: F. Torres, P. Torres, Orsic, Olmo, Olmo

Ammoniti: Brozovic, Caleta Car

Mario Pasalic, Croazia-Spagna. Euro 2020 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 11 momenti chiave

16' - OCCASIONISSIMA SPAGNA. Palla dentro stupenda di Pedri per l'inserimento di Koke. Piattone destro all'altezza del dischetto e gran parata di Livakovic.

20' - GOL! GOL DELLA CROAZIA! Clamoroso. Pedri passa indietro a UNAI SIMON, che incredibilmente sbaglia il controllo. La palla lo supera e rotola in rete. CLAMOROSO A COPENAGHEN. Autogol di Pedri.

37' - GOL! PAREGGIO DELLA SPAGNA! Sarabia! 1-1. Ancora lui. Gayà calcia verso la porta di Livakovic, grande parata, palla che però carambola tra i piedi dell'attaccante della Spagna, pronto per depositare in rete col mancino.

57' - GOL! GOL DELLA SPAGNA! Segna AZPILICUETA! Pedri dentro per Ferran Torres, che crossa morbido in mezzo per il colpo di testa di Azpilicueta.

68' - Miracolo di Unai Simon. Gvardiol penetra in area e calcia. Gran riflesso del portiere spagnolo qui.

76' - FERRAN TORRES! GOL! 3-1 Spagna. Lancio di Pau Torres per Ferran Torres, che aggira Gvardiol e insacca col mancino.

85' - GOL DI ORSIC! 3-2. Accorcia la Croazia. Modric a destra, mischia, tocca Budimir, respinge Simon, poi insacca ORSIC. Gol convalidato dalla Goal Line Technology.

93' - GOL! Incredibile! 3-3! Cross da sinistra di Orsic e stacco perfetto in inserimento di Pasalic. CHE BEL GOL. Pareggia la Croazia.

96' - PARATA INCREDIBILE!!! Simon salva la Spagna, tiro a botta sicura di Kramaric, un mancino che sembra un vero e proprio rigore in movimento. Ma, in controtempo, Simon dice no e tiene in piedi la Roja!

100' - GOL! 3-4 SPAGNA! Prodezza di Alvaro MORATA! Sinistro mancino potente sotto la traversa dopo il passaggio di Dani Olmo. Gran bel gol.

104' - OYARZABAL! GOL! 5-3 SPAGNA. Morata libera Olmo che crossa in mezzo per Oyarzabal. Bravo a battere Livakovic.

Il migliore

Alvaro MORATA: Si muove bene tra le maglie di Vida e Caleta-Car, non si fa abbattere da critiche e qualche errore sottoporta di troppo e trova il gol vittoria ai tempi supplementari.

Il peggiore

Josko GVARDIOL: Si perde completamente Azpilicueta in occasione del gol del 2-1 spagnolo, addirittura con la borraccia in mano nell'azione che porta al 3-1 di Ferran Torres. Un disastro.

