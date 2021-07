"Sono contento di essere a disposizione. Questo è un grande gruppo: il mister avrà tanti dubbi nella testa, questo gruppo gli ha dimostrato che in molti possono ambire a giocare. Tutti saranno pronti per Lukaku". Così, in conferenza stampa, Giorgio Chiellini inquadra la sfida contro il Belgio valida per i quarti di finale di Euro 2020 in programma venerdì sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera: "Giochiamo in uno stadio bellissimo anche se c'è da acclimatarsi. C'è da stare pronti per un grande evento".

Sul ruolo di capitano

"Il capitano è pompiere, sdrammatizza. Cerca di sdrammatizzare e allentare le tensioni del pregara, non c'è bisogno di aumentare la fibrillazione. L'adrenalina viene da sola".

Sulla partita

"C'è voglia di far bene, di arrivare al risultato finale. Siamo fieri di essere italiani come loro saranno fieri di essere belgi. Ognuno cercherà di portare la sua Nazionale più in alto possibile, siamo però due squadre di livello internazionale e si deciderà sui dettagli".

Sul duello con Lukaku

"Da parte di tutti noi c'è grande rispetto per Lukaku, per la sua straordinaria stagione all'Inter. Limitare il Belgio a Lukaku è offensivo per i suoi compagni, sono davvero tutti dei grandissimi giocatori. La prepareremo come abbiamo sempre fatto".

