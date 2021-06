Cristiano Ronaldo e i gol: una storia d'amore senza fine. Con la doppietta alla Francia, il portoghese ha raggiunto quota 109 gol con la Nazionale portoghese. In questo 2021 era già diventato il miglior marcatore della storia del calcio, ma all'inizio di questi Europei ha nuovamente alzato l'asticella. È diventato il miglior marcatore della competizione, e ora punta al record di miglior marcatore di sempre di tutte le Nazionali. Con un altro gol, sarebbe il primo in assoluto. Ecco i suoi numeri impressionanti.

I goleador nella storia del Real Madrid

GIOCATORE GOL Cristiano Ronaldo 450 Raúl 323 Alfredo Di Stéfano 308 Santillana 290 Karim Benzema 279

Ronaldo ha centrato questo traguardo in 9 stagioni spagnole. Dal 2009 al 2018, 450 gol per il fenomeno portoghese. È riuscito nell'impresa di mettersi alle sue spalle due monumenti come Raúl e Di Stéfano. L'unico che può avvicinarsi si chiama Karim Benzema ma, nonostante le abilità realizzative del francese, i 450 gol del portoghese rimangono un traguardo imprendibile.

I goleador nella storia della Champions League

GIOCATORE GOL Cristiano Ronaldo 135 Lionel Messi 120 Robert Lewandowski 73 Karim Benzema 71 Raúl 71

I goleador nella storia dell'Europeo

GIOCATORE GOL Cristiano Ronaldo 14 Michel Platini 9 Alan Shearer 7 Antoine Griezmann 7 Ruud van Nistelrooy 6

I goleador nella storia delle Nazionali

GIOCATORE GOL Cristiano Ronaldo 109 Ali Daei 109 Mokhtar Dahari 85 Ferenc Puskás 84 Godfrey Chitalu 79

Oltre a tutti questi record, Cristiano Ronaldo ne vanta un altro. Con il gol realizzato al Napoli in Supercoppa (gennaio 2021), il portoghese aveva superato Bican (759) raggiungendo il 1° posto della classifica marcatori all-time. Va specificato che questa non è una classifica ufficiale FIFA, visto che il massimo organismo del calcio internazionale ha ammesso che giocatori come Bican o Puskas potrebbero aver segnato anche più del dato attuale, ma il dato resta impressionante. Più di 780 gol in carriera: numeri che fanno paura.

