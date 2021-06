Altro poker, dopo quello rifilato alla Russia, per la Danimarca del ct Hjulmand, prima qualificata ai quarti di finale a Euro 2020. Ad Amsterdam, netto 4-0 agli ottavi contro il Galles con doppietta di Dolberg, insieme ai gol dell'atalantino Mæhle e del blaugrana Braithwaite su appoggio del parmense Cornelius. Risultato quasi mai in discussione alla Johan Cruijff Arena.

Galles vs Danimarca Credit Foto Getty Images

Il tabellino

GALLES-DANIMARCA 0-4

Galles (4-2-3-1): Ward; C. Roberts (40' N. Williams), Rodon, Mepham, B. Davies; Morrell (59' Wilson), Allen; James (78' Brooks), Ramsey, Bale; Moore (78' Roberts). CT: Page.

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjær (77' Andersen), Vestergaard; Stryger Larsen (77' Boilesen), Højbjerg, Delaney (60' Jensen), Mælhe; Damsgaard (60' Nørgaard), Dolberg (69' Cornelius), Braithwaite. CT: Hjulmand.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).

Gol: 27' e 48' Dolberg (D), 88' Mælhe (D), 90'+5 Braithwaite (D).

Assist: Damsgaard (D, 0-1), Jensen (D, 0-3), Cornelius (D, 0-4).

Note - Recupero: 2+6. Espulso: 90' Wilson (G) per gioco scorretto. Ammoniti: Rodon, Moore, Brooks, Bale.

Il momento social

Il capitano del Galles Gareth Bale consegna al collega danese Simon Kjær, prima del match, una maglia numero 10, gallese, col nome "Christian" dedicata ad Eriksen. Davvero un gran bel gesto.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

10' - BALE! Il trequartista del Tottenham riceve da Ramsey e, indisturbato, libera il sinistro dal limite: palla larga di pochissimo!

27' - GOL DELLA DANIMARCA CON DOLBERG! RETE FANTASTICA! L'atalantino Mæhle, dalla sinistra, pesca sulla trequarti Damsgaard, il cui tocco viene raccolto dall'attaccante del Nizza il quale, dal limite, lascia partire un destro a giro imparabile!

Kasper Dolberg esulta dopo il gol - Galles-Danimarca Euro 2020 Credit Foto Getty Images

45'+1 - MÆHLE! L'atalantino, su cross dalla destra di Stryger Larsen e tocco a sfiorare di Braithwaite, si fa parare la propria conclusione a botta sicura da Ward!

48' - GOL DELLA DANIMARCA CON DOLBERG! Ancora lui! Percussione sulla destra di Braithawaite e cross al centro liberato malamente da Neco Williams. La palla arriva sui piedi dell'attaccante del Nizza che, da posizione ravvicinata, non può proprio sbagliare: 0-2!

L'esultanza dei giocatori della Danimarca - Galles-Danimarca Euro 2020 Credit Foto Getty Images

68' - IL NEOENTRATO JENSEN SCHEGGIA IL PALO! Destro a giro ben calibrato del centrocampista del Brentford: palla fuori di un nulla e Danimarca vicinissima al tris!

86' - COLPO DI TESTA ANGOLATISSIMO DI ANDERSEN! Ward respinge sui piedi di Braithwaite il quale, a porta sguarnita, non riesce a insaccare il gol del tris!

88' - GOL DELLA DANIMARCA CON MÆHLE! L'atalantino riceve dalla sinistra da Jensen sugli sviluppi di una rimessa laterale, si gira benissimo in area e, col mancino, fulmina Ward sottoporta: 0-3!

90'+5 - GOL DELLA DANIMARCA CON BRAITHWAITE! L'attaccante del Barcellona insacca su appoggio volante di Cornelius. Gol in un primo momento annullato per fuorigioco ma poi concesso dalla VAR: 0-4!

Il migliore

Dolberg. Scatenato. Primo gol d'antan con un imparabile destro a giro dal limite a mezza altezza. Poi è rapace sull'erroraccio in disimpegno di Neco Williams. L'attaccante del Nizza, ex Ajax, ha regolato senza appelli la difesa gallese.

Il peggiore

Wilson. Il fallaccio a fine gara su Mælhe è il surrogato della sua prova in generale, come subentrato al 59' per Morrell: insignificante.

