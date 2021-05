La FIGC ha fatto un altro passo importante verso gli Europei in tutta sicurezza. Una prima tranche di giocatori segnalati dal ct Roberto Mancini come potenziali partecipanti a Euro 2020, infatti, è stata vaccinata in due poli distinti, allo Spallanzani di Roma e all'Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano.

I giocatori vaccinati a Roma sono Lazzari, Acerbi, Immobile, Biraghi, Castrovilli, Insigne, Meret, Di Lorenzo, Politano, Spinazzola e Scamacca. Mancano quindi all'appello diversi giocatori della Roma, ma la sfida tra due giorni col Manchester United ha fatto slittare il vaccino per alcuni di loro.

Contestualmente all'evento, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha ringraziato il Governo per le opportunità date al mondo del calcio: "Questa è l'occasione per ringraziare il Governo per aver permesso di disputare qui in Italia la fase finale dell'Europeo, e perché ci consentirà di far svolgere questo evento con la massima sicurezza, per quanto riguarda gli atleti. Noi ci preoccuperemo anche della sicurezza per quanto riguarda tutti colori i quali vorranno vivere l'evento sportivo. Oggi una trentina di atleti vaccinati tra Roma e Milano, grazie al Governo, alla UEFA e al generale Figliuolo che ha concesso questa opportunità".

