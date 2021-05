È Karim Benzema la vera novità nei convocati di Didier Deschamps per Euro2020. Alla fine l’attaccante del Real Madrid torna ufficialmente a far parte dei Blues, con il tecnico che l’ha incluso nella lista ufficiale dei 26 convocati che faranno parte della spedizione per 2020, al via dal prossimo 11 giugno.

Insieme a Benzema sorpresa è anche Marcus Thuram. Il figlio d'arte, attaccante del Borussia Mönchengladbach, ha vinto il ballottaggio con Jonathan Ikoné e Nabil Fekir. Nulla da fare anche per Eduardo Camavinga e soprattutto per Theo Hernandez. Il terzino del Milan, inizialmente nella lista dei pre-convocati, è uno dei grandi esclusi dalla selezione finale. Il CT Deschamps infatti continua a preferirgli Lucas Digne, autore comunque di una bella stagione con la maglia dell’Everton di Ancelotti.

Qui la lista dei 26 nomi convocati ufficiali della Francia a Euro 2020

Lloris

Mandanda

Maignan

Pavard

Dubois

Varane

Kimpembe

Kounde

Zouma

Lenglet

Lucas Hernandez

Digne

Kanté

Pogba

Rabiot

Sissoko

Tolisso

Lemar

Benzema

Griezmann

Mbappe

Dembele

Coman

Ben Yedder

Giroud

Thuram

