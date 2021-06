E’ stato un Europeo duro, durissimo per la Nazionale danese e i suoi giocatori. Il malore di Christian Eriksen ha aperto una voragine irreparabile nei cuori di ciascun calciatore. La Danimarca affronterà la Russia domani lunedì 21 giugno, per sperare ancora in una improbabile qualificazione dopo aver maturato 0 punti in due gare. Tuttavia, nelle ultime ore Christian Eriksen ha fatto visita alla squadra dopo aver superato l’operazione di innesto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo.